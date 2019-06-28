Киев, 29 июня, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил обеспокоенность тем, что Киев не был предупреждён о состоявшихся на полях саммита G20 в Японии переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующая запись размещена на его странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Нарушение принципа «ничего об Украине без Украины» — часть российского реванша», — заявил экс-президент.

По утверждению Порошенко, на протяжении последних пяти лет «никому и в голову не пришло бы» договаривать с Россией о чём-либо, касающемся Украины, без ведома самой Украины.

«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнёры согласовывали позицию с нами, а потом подробно информировали нас… — отметил он. — Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите «Большой двадцатки» в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавровсообщил журналистам, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшихся 28 июня переговоров на полях саммита G20 в Осаке в числе прочих вопросов «мельком» затронули и тему Украины.