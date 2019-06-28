США, 29 июня, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё один пострадал в результате падения легкомоторного самолёта на жилой дом на востоке США, передаёт The New York Times.

Легкомоторный самолет

Как сообщается, инцидент произошёл 28 июня вблизи города Хоуп-Миллз в штате Северная Каролина.

По информации департамента общественной безопасности штата, в результате инцидента погибли пилот самолёта и один из жителей дома. Один пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.

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