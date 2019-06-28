Москва, 29 июня, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручит своим подчинённым проработать с московскими коллегами вопросы, затронутые на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом

«Президент США Дональд Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что настрой на дальнейшие перспективы отношений Москвы и Вашингтона по итогам встречи — «очень хороший».

«Атмосфера — конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем — от экономики до стратегической стабильности. Мы подтвердили наши инициативы, которые были представлены в этих вопросах в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Переговоры продлились почти полтора часа. Стороны затронули целый ряд вопросов: обсуждался уровень двусторонних торгово-экономических отношений, а также ситуация в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине.

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