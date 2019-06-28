Москва, 29 июня, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Московское управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в столичном регионе в ночь на субботу, 29 июня. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до 10 часов утра в регионе ожидается дождь, местами сильный, усиление северо-западного ветра до 13−18 метров в секунду.

МЧС рекомендует водителям сохранять внимательность на дорогах и парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.