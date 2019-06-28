Москва, 29 июня, 2019, 00:39 — ИА Регнум. В Москве считают возможным говорить о восстановлении «нормандского формата» переговоров по Донбассу с учётом смены руководства Украины. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«В целом все говорят, что, учитывая фактор нового президента на Украине, действительно следует говорить о реанимации «нормандского формата», — отметил Песков.

В то же время он напомнил, что президент Россси Владимир Путин ранее уже указывал на то, что многие подходы нового украинского руководства «отчетливо не артикулированы и требуют прояснения».

«Для того, чтобы собираться в «нормандском формате», нужно сначала сделать домашнюю работу», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, в Москве ожидают, что уже в обозримой перспективе помощники глав государств «соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) проводились с лета 2014 года. В 2015 году на встрече лидеров «четвёрки» в Минске был принят второй пакет Минских соглашений, предусматривающий отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине, однако положения этого документа в полной мере не реализованы до сих пор. В последний раз лидеры «нормандской четвёрки» встречались в октябре 2016 года в Берлине.

В сентябре 2018 года в МИД России заявили, что проведение каких-либо дальнейших встреч в данном формате было бы «неуместным и кощунственным» в свете того, что ни Берлин, ни Париж не осудили убийство в Донецке бывшего лидера ДНР Александра Захарченко. В Москве констатировали, что ни Германия, ни Франция не способны повлиять на Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента Украины, и склонить Киев к выполнению взятых на себя обязательств.