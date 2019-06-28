Москва, 29 июня, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Kremlin.ru Беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом

«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально и сказал, что действительно важно ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией», — сказал пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня Владимир Путин в ходе встречи с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке пригласил американского коллегу принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Позднее в Кремле сообщили, что соответствующее официальное приглашение будет направлено американскому лидеру в ближайшее время.