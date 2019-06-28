Москва, 28 июня, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин продолжает свою атаку на Банк России и его главу Эльвиру Набиуллину. На этот раз он обвинил главу Центробанка в том, что она загоняет граждан в долговую яму ради роста экономики. Соответствующее сообщение Орешкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Максим Орешкин

Ранее стало известно, что Банк России опубликовал доклад, в котором оценил вклад необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов в рост внутреннего валового продукта в диапазоне 0,4−0,7%.

Центробанк пришел к выводам, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления в ВВП. К примеру, в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.

Также регулятор констатировал, что процентные расходы по кредитам возрастают, но пока определяют менее одного процентного пункта изменения реальных располагаемых доходов населения.

Однако Орешкин обрушился с резкой критикой на доклад Центробанка и его выводы.

«Я думал, что в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал министр.

Орешкин пояснил, что основная задача Банка России — это поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции. Но в этом случае совершенно очевидно, что заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления, при том что потребление идет в основном импортных товаров.

«P.S. И лучше не искать оправдания, а думать, как выйти из сложившейся проблемы», — добавил глава Минэкономразвития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дискуссия между Минэкономразвития и Банком России началась на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Орешкин прямо обвинил Набиуллину в создании перекоса в потребительском кредитовании, который несет риски для экономики. Он предупредил, что если с этим «пузырем» ничего не делать, то к 2021 году Россию ждёт рецессия.

Глава Банка России на это заявила, что никакого «пузыря» нет и подчеркнула, что регулятор принимает меры для охлаждения рынка потребительского кредитования.

Позднее, правда, Банк России признал, что сегмент потребительского кредитования действительно расширяется за счет уже закредитованного населения. После этого ЦБ обещал с 1 октября принять дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки.