Донецк, 28 июня, 2019, 23:23 — ИА Регнум. В ходе миномётного обстрела, устроенного украинскими силовиками в Донбассе, один из снарядов попал в крышу дома престарелых в городе Ясиноватая, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на Ясиноватскую городскую администрацию.

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Представители горадминистрации уточнили, что от взрыва мины никто не пострадал, учреждение продолжает работать в обычном режиме.

Горадминистрация подчёркивает, что вокруг обстрелянного украинскими карателями дома престарелых расположены жилые дома и нет никаких объектов, имеющих военное назначение.