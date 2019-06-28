Оренбург, 28 июня, 2019, 22:39 — ИА Регнум. В Оренбурге определён победитель конкурса на должность главного архитектора города. Им стал преподаватель Оренбургского госуниверситета Георгий Проскурин, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Orenburg.ru Георгий Проскурин

Отметим, должность была вакантной с 2015 года. Всего на неё претендовали восемь человек, в том числе иногородний. Один кандидат позднее отсеялся. 20 июня члены конкурсной комиссии заслушали выступления претендентов. И затем было решено собрать очередное заседание 28 июня.

В последнюю пятницу месяца стало известно решение комиссии. Георгий Проскурин победил. О нём известно, что он преподаёт на кафедре архитектуры Оренбургского госуниверситета. Также он возглавлял проектное бюро.