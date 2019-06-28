Москва, 28 июня, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG, оператор строящегося газопровода «Северный поток — 2», решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, который пролегал в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба компании.

Axel Schmidt Nord Stream 2 Cварка труб на борту трубоукладочного судна Pioneering Spirit в шведских территориальных водах

В компании решили, что сосредоточат усилия на получении разрешений на прокладку газопровода либо по северо-западному, либо по юго-восточному маршруту. Соответствующее официальное письмо было отправлено в Датское энергетическое агентство.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг напомнил, что компания два года пыталась получить разрешение на строительство «Северного потока — 2» по основному маршруту. Однако датские власти никак не продемонстрировали, что решение по этой заявке будет принято.

«Однако компании Nord Stream 2, а также нашим инвесторам, требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе», — подчеркнул Варниг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дания фактически блокирует строительство «Северного потока — 2», прикрываясь необходимостью проведения экологических экспертиз в тех районах датской исключительной экономической зоны, в которых может быть проложен трубопровод.