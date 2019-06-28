Осака, Япония, 28 июня, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Власти Великобритании сами определяют правила выстраивания отношений с Российской Федерацией, при этом официальная Москва готова к диалогу с Лондоном по всем вопросам. Об этом сегодня, 28 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Терезой Мэй. Осака, 28 июня 2019 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе переговоров Мэй заявила, что нормализация российско-британских отношений на нынешнем этапе невозможна. Невозможна она потому, что Москва якобы угрожает Лондону и его союзникам.

Мэй обвинила Россию во вмешательстве во внутреннюю политику других стран и осуществлении кибератак. Она подчеркнула, что случай с «отравлением Скрипалей», в котором Лондон винит Москву, является «недопустимым».

Песков подтвердил, что в ходе разговора с Путиным один на один Мэй действительно затронула тема «отравления Скрипалей», но она получила от российского лидера необходимые объяснения.

«Что касается того, какие отношения могут быть, какие не могут быть — безусловно, это дело британской стороны. Президент Путин готов на диалог даже по самым острым вопросам и темам, которые относились к сфере разногласий», — сказал Песков.