Пекин, 28 июня, 2019, 20:47 — ИА Регнум. В Пекине объявлено о создании Партнерства по обмену экономической информацией в рамках «Пояса и пути» (BRIEF). Инициатива исходила от более, чем 30 организаций из разных стран, сообщает 28 июня Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM

BRIEF включает известные информационные агентства, поставщики информационных услуг, торговые палаты, исследовательские институты и другие организации из более, чем 20 стран мира из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, а также Океании.

Как заявил на совещании, посвященном заключению соответствующего соглашения, генеральный директор Синьхуа Цай Минчжао, главной целью партнерства является достижение сторонами-участницами взаимной выгоды и облегчение доступа к информации. По его словам, «обмен и совместное использование информации является важной основой взаимной связи, которая в свою очередь служит ключевым моментом совместного строительства «Пояса и пути».

Важность оформленной в Пекине инициативы в своем выступлении отметил и старший постпред МВФ в КНР Альфред Шипке, обративший внимание, что обмен информацией поможет в развитии делового партнерства его участников.

На совещании также была представлена интернет-платформа обмена экономической информацией в рамках проекта «Пояса и пути».