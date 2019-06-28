Магас, 28 июня, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров закрыл все свои страницы в соцсетях. Его решение уйти от публичности СМИ связали с переходом на работу в такое ведомство, где введен запрет на присутствие своих сотрудников в социальных сетях, предположительно в Минобороны РФ.

Kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров

«Евкуров закрыл свои страницы в соцсетях. Скорее всего, это связано с переходом на работу в Минобороны», — цитирует представителя администрации экс-руководителя республики «Интерфакс-Юг».

Ранее, 27 июня, Евкуров заявил на встрече с коллективом администрации, что намерен с 28 июня закрыть свои страницы в социальных сетях, так как его дальнейшая работа не требует публичности. Он поблагодарил своих подписчиков за то, что «получал достоверную обратную связь, проверял и контролировал исполнение собственных поручений, решений правительства».

«Я старался много и максимально открыто рассказывать о своей ежедневной работе, о достижениях республики. Спасибо вам, уважаемые подписчики, за общение, за ваши позитивные отклики и здоровую критику», — написал Евкуров в Instagram.

Стоит отметить, что подписчиками в Instagram у Евкурова были 196 тыс. человек.

«Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети. Я всегда буду душой, сердцем и делами с республикой! Мира и добра вам и вашим семьям! Процветания нашей родной Ингушетии и нашей великой стране!» — написал экс-глава Ингушетии в прощальном обращении к ним.

В настоящее время его аккаунт в соцсети «ВКонтакте» уже удален.

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Как сообщало ИА REGNUM, Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о своем намерении оставить пост главы Ингушетии. В обращении к жителям республики он объяснил свое решение необходимостью перемен в органах власти в регионе. Прошение Евкурова об отставке удовлетворил президент РФ Владимир Путин 26 июня.

Приближенные в Евкурову чиновники высказали предположение о том, что он продолжит карьеру на военном поприще, в частности, высказывалось мнение, что он станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу.

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