Осака, Япония, 28 июня, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Ряд встреч на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке провел китайский лидер Си Цзиньпин. Как сообщает 28 июня Синьхуа, на встрече с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель председатель КНР подчеркнул, что стороны объединяет многовекторность подходов, а также стремление строить двусторонние отношения на принципах партнерства, равноправия и взаимного доверия.

Bundeskanzlerin.de Германо-китайские переговоры. Осака, 28 июня 2019 года

Стороны нашли общность взглядов в неприемлемости торгового протекционизма и односторонних подходов, укреплении сотрудничества в вопросах совместного противостояния климатическим изменениям и поддержки ВТО. Участники переговоров особо отметили продолжающееся осложнение международной обстановки. Отдельным вопросом стороны подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) и недопустимости одностороннего пересмотра.

На встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой китайский лидер отметил важность объединяющего две страны сотрудничества в реализации проекта «Пояса и пути», а также углублении двустороннего сотрудничества по линии «Юг-Юг».

Рамафоса особо отметил важность инвестиций в экономику ЮАР китайского IT-гиганта Huawei и ряда других компаний из КНР.