Кострома, 28 июня, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Около 400 мил­ли­онов руб­лей из федерального бюджета будет потрачено на строительство водно-гребной базы в Костроме. Сейчас на объекте начался завершающий этап строительства, — сообщает пресс-служба областной Думы,

Каноэ

Рабочие уже благоустраивают прилегающую территорию. В двух корпусах базы — финишной вышке и административно-хозяйственном здании с эллингами для хранения лодок, заканчивается внутренняя отделка.

Оборудование закуплено почти в полном объеме, сообщает ТРК «Русь».

"Закуплены лодки-каноэ, для академической гребли, лодки-«драконы», закуплено спецоборудование — жилеты для детей, рукавицы, то есть весь необходимый инвентарь имеется в наличии. Осталась установка дистанции по венгерской системе «Альбана», которая включает в себя установку самой дистанции, установку системы хронометража и установку системы старта-финиша», — рассказала начальник управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы Светлана Соловьева.

На базе подключены все инженерные коммуникации. Отапливаться она будет от автономной котельной.

Строительство находится на особом контроле — и администрации области, и депутатского корпуса, а самое главное — у жителей и спортсменов.

«Очень много было приложено усилий, чтобы этот объект появился. Это федеральный источник финансирования. Мы доказали в Минспорте, что обладаем природными возможностями для того, чтобы объект здесь был уровня федерации, такого класса и уровня. Такие объекты — это штучный товар для страны, поэтому, я надеюсь, его реконструкция даст толчок для развития водно-гребного спорта в Костромской области и РФ», — отметил депутат областной Думы Иван Богданов.

Открыть водно-гребную базу планируют в сентябре. Она станет третьей в России по уровню оснащенности. Здесь можно будет проводить спортивные соревнования международного уровня.

Водно-гребную базу возводят в рамках национального проекта «Демография».