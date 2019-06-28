Душанбе, 28 июня, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Запуск второго из шести гидроагрегата запланирован на начало сентября 2019 года. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении с Днем национального единства страны 26 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство Рогунской ГЭС

Эмомали Рахмон «Мы намерены в текущем году в дни празднования Государственной независимости запустить и второй агрегат этой жизненно важной для нас гидроэлектростанции, тем самым сделать еще один устойчивый шаг на пути к обеспечению энергетической независимости страны и открыть широкую дорогу четвертой национальной цели — индустриализации Таджикистана».

Как сообщалось ранее, второй гидроагрегат гидроэлектростанции уже работает с конца мая, но пока только в тестовом режиме. Изначально запуск второго гидроагрегата Рогунской ГЭС был запланирован на апрель 2019 года.

Напомним, что первый агрегат был запущен в крайне торжественной обстановке 16 ноября 2018 года при участии представителей иностранных дипломатических миссий и большого количества журналистов, по всем телеканалам страны велась прямая трансляция события. А до запуска в прямом смысле считали секунды — на сайте проекта было установлено табло с обратным отсчетом времени.