Грозный, 28 июня, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Предательство на самом деле является самым «низким и мерзким поступком», считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя слова президента РФ Владимира Путина в интервью британской Financial Times о том, что он считает предательство самым большим преступлением, которое только может быть на Земле, чеченский лидер высказался за то, что «предательство своего Отечества, Родины, государства вообще стоит в особом ряду».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Такое преступление должно караться самым жестоким образом, считает Кадыров, так как оно «наносит колоссальный ущерб экономической, военной мощи страны, политической и общественной стабильности».

Глава Чечни отметил, что в настоящее время «появились информационные, идеологические, психологические, санкционные войны». В них участвуют те, кто когда-то состоял на государственных должностях. Они делятся информацией, полученной в период пребывания на госслужбе.

«Любые попытки создания в России некого подобия «пятой колонны», кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать в качестве предательства и измены, — считает Кадыров. — Мерзкими предателями являются и те, кто становится советниками и союзниками тех, кто ведёт против нас эти войны!».

Читайте также: Путин рассказал о своём отношении к методам работы Трампа