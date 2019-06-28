Париж, 28 июня, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Французские метеорологи зафиксировали днём 28 июня абсолютный рекорд летней жары, сообщает 28 июня агентство France Press.

Жара. Париж, 1921 г

Температура воздуха достигла отметки +45,1 градуса по шкале Цельсия. Измерение проводилось в городе Вильвьей в департаменте Гар.

Агентство напоминает, что предыдущий рекорд летней жары с температурой +44,3 градуса по шкале Цельсия был зафиксирован на юге Франции 12 августа 2003 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции из-за жары в четырех департаментах введён высший красный уровень тревоги, а ещё в 76 департаментах — повышенный оранжевый. Закрыты сотни детских и образовательных учреждений.