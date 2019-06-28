Екатеринбург, 28 июня, 2019, 19:50 — ИА Регнум. 96% жителей Екатеринбурга считают необходимым появление второй ветви метро. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Metro-ektb.ru Екатеринбургский метрополитен

Лишь 4% горожан считают, что новая линия не нужна, или относятся к этому вопросу безразлично.

Интернет-опросы шли на официальном портале Екатеринбурга, портале Е1.ru и на сайте телеканала «Областное телевидение». Численность проголосовавших в официальном сообщении мэрии не названа. Однако известно, что на портале E1.ru высказались более 225 тыс. человек, 92% из которых поддержали строительство второй ветки метро.

По словам транспортного-вице-мэра Алексея Бубнова, проект второй ветви метро уже скоро будет представлен федеральным властям.

Напомним, голосование о второй ветви метро в Екатеринбурге было запущено 21 июня 2019 года. Инициативу пустили в ход после того, как в СМИ опубликовали скан письма главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, где тот выражал сомнения в необходимости новой линии метро.