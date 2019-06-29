Челябинск, 29 июня, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Очередную смену руководства в Челябинске ознаменовала отставка мэра Владимира Елистратова, который пробыл на этому посту всего несколько месяцев. Врио стала первый заместитель градоначальника Наталья Котова. Почему отставка Елистратова не стала сюрпризом, рассказывает редактор ИА REGNUM Александр Комаров.

Cheladmin.ru Наталья Котова и Алексей Текслер

По словам подавшего в отставку мэра, это решение он принял по совету врио губернатора Алексея Текслера, которому даже пришлось особо отметить, что эта отставка — не его решение, а их общее. Примечательно, что такая же история случилась в ноябре 2018-го с уходом Евгения Тефтелева, когда врио был назначен сам Елистратов. Причины тоже схожие: и накопившиеся в городе проблемы, и грядущие губернаторские выборы, перед которыми главный кандидат стремится обеспечить мощную поддержку жителей столицы области. Разница в том, что уволенный в прошлом ноябре Тефтелев стал вице-губернатором — правда, ненадолго, до апреля.

В сентябре Челябинск получит нового мэра, которого выберет дума, которую выберут 8 сентября, — впрочем, весьма вероятно, что ее выбор будет лишь оформлением решения, принятого известно кем. Другое дело, захочет ли и решится ли рекомендованная Текслером Наталья Котова занять эту должность.

Читайте подробности в статье Александра Комарова «Челябинск без мэра: почему отставка Елистратова не стала сюрпризом».