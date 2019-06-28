Казань, 28 июня, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» возбуждено дело в связи с подозрением в монопольном завышении цен на газомоторное топливо в Татарии. Об этом сообщает управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены растут

В ведомстве уточнили, что в течение четырёх лет автомобильное газомоторное топливо подорожало на 35,2%. При сравнении с данными 2017 году цена выросла с 13,7 до 16,2 рублей в 2019 году. В тот же период себестоимость топлива сократилась на 14,22%.

«Учитывая доминирующее положение ООО «Газпром газомоторное топливо», а также повышение ими цены метана на заправках, действия компании были квалифицированы как признаки нарушения закона о защите конкуренции, требования которого запрещают действия, направленные на установление и поддержание монопольно высокой цены товара», — подчеркнули в УФАС.

В случае признания компании виновной, штраф может составить от 0,01 до 0,15 суммы выручки от реализации товара, на рынке которого выявлено нарушение.

ИА REGNUM напоминает, на территории республики компании принадлежат 19 АГНКС (Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции), три заправки строятся. ООО является единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива в РФ.