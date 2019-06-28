Чебоксары, 28 июня, 2019, 18:22 — ИА Регнум. В Чувашии начался сезон дождей. В столице республики за сутки выпало почти 30% месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Поленов. Ливень. 1874

По данным спасателей, 29 июня на территории республики ожидается усиление ветра. Его скорость при порывах может составить до 18 м/с. Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению крыш ветхих домов. Спасатели рекомендуют при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.

По данным автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, с приходом дождей в республике резко похолодало — до +12,5 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха оказалась на 6,5 градусов ниже нормы. В последний раз так холодно было 24 мая. В Чебоксарах за сутки выпало почти 30% месячной нормы осадков.

Сегодня, 28 июня, через Чувашию проходит очередной дождливый циклон. Ожидается, что он принесет еще примерно 15−20 литров воды на квадратный метр земли. Вечером местами возможна гроза. Перепады атмосферного давления приведут к усилению ветра. В ближайшие сутки его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

«Почти всю следующую неделю Европейская территория России будет находиться в области высотной ложбины, поэтому осадки, хотя и не такие обильные, ожидаются практически каждый день», — прогнозирует синоптик-любитель.

29−30 июня циклон уйдет на север, поэтому осадки уже будут кратковременные и пройдут местами. Дневная температура воздуха составит +17…+22 градуса тепла. В начале следующей недели потеплеет до +25. По предварительным прогнозам, 4−5 июля в связи с поступлением холодной воздушной массы снова будет не выше +15…+20 градусов, пройдут дожди, заметно усилится западный ветер. 6 и 7 июля будет тепло и преимущественно без осадков.