Москва, 28 июня, 2019, 18:19 — ИА Регнум. После того как спецпрокурор США Роберт Мюллер выпустил свой доклад, доказавший отсутствие сговора между президентом США и Россией, глава Белого дома Дональд Трамп получил возможность встречаться с президентом РФ без опаски, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 28 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Трамп чувствует себя свободно — он победил СМИ в этой большой борьбе после доклада Мюллера, — сказал Мирзаян. — Когда Мюллер выпустил доклад о том, что Трамп не вступал ни в какой сговор с Путиным, он стал чувствовать себя свободно. Его никто теперь не обвинит в том, что он пришёл встречаться с хозяином. Трамп теперь может встречаться с Путиным, смеяться и шутить. Да, он всё равно ограничен Конгрессом и так далее. Серьёзных соглашений мы не достигнем».

Похожую точку зрения высказал и профессор МГИМО Андраник Мигранян.

«После встречи в Хельсинки Трамп чувствует себя уверенно. Доклад Мюллера по части заговора команды Трампа с Путиным и Кремлём полностью реабилитировал Трампа», — сказал Мигранян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, лидеры России и Соединённых Штатов готовы продолжить обсуждение по широкому спектру вопросов.

«Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Мы обозначили подтверждение наших инициатив, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки».