Уфа, 28 июня, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальников отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району по обвинению в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

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Ни один из обвиняемых вину не признал.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой.

Изначально все подозреваемые находились в СИЗО, однако в апреле и мае мера пресечения в отношении их была изменена на домашний арест.