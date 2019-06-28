Джанкой, Крым, 28 июня, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Большинство жалоб жителей крымского города Джанкоя касаются благоустройства придомовых территорий. Об этом 28 июня на выездном совещании по проблемным вопросам Джанкоя сообщил Сергей Аксёнов.

(сс) Юровский Александр Железнодорожный вокзал Джанкоя

«Мы получили 136 обращений, которые в основном касаются благоустройства придомовых территорий. Также обращения касались вопросов чистки русла реки Степной в городской зоне, жалоб на плохие дороги и нехватки мест в детских садах», — отметил глава РК.

Помимо этого, по его словам, местных жителей заботят вопросы, связанные с транспортным сообщением и медицинским обслуживанием, в частности, ремонтом роддома и инфекционной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов подверг критике работу управляющих компаний в Симферополе и потребовал провести проверку их финансовой деятельности.

«Ситуация аховая, драматичная, работа управляющих компаний не выдерживает никакой критики. Примеры хорошего качества проведения уборки, ухода за придомовыми территориями — единичные, большинство поручений не выполнено. Я прошу провести тотальную проверку финансовой деятельности управляющих компаний — наших МУПов. Ситуация мутная во всех без исключения случаев», — отметил глава республики.