США, 28 июня, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В США в штате Северная Каролина одномоторный самолёт упал на жилой дом, сообщает 28 июня WRAL News со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.

(сс) DerManuW Скорая помощь

По информации издания, в результате авиакатастрофы погибли два человека, а ещё один доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Катастрофа произошла вечером 28 июня в городе Хоуп Миллс.

На месте погиб один из жильцов дома и человек, пилотировавший самолёт.

Причины падения самолёта пока не выяснены.