Вашингтон, 29 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Еще во время президентской кампании Дональд Трамп заявил о том, что Япония и Южная Корея должны «раскошеливаться» за свою оборону. Япония тогда ответила, что и так платит за содержание на территории своей страны военных баз США (причем больше, чем платят за это американцы). О том, как действует теперь Трамп, не отказавшийся от своей идеи по поводу японского «кошелька», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

(сс) Official U.S. Navy Page Союзники

Советник президента США по вопросам безопасности Берт Мидзусава пояснил, что как бизнесмен Трамп рассматривает международные договоры в качестве контрактов, и если контракт его народу не выгоден, его надо пересмотреть. Он уточнил также, что существующий «контракт» наделяет только США обязательствами оборонять Японию, а у Японии подобных обязательств нет. Да и тратит она на оборону лишь 1% ВВП. Сам Трамп накануне поставил Японии на вид ее недостаточные усилия по обеспечению защиты и себя, и американского союзника:

«Если Японию атакуют, мы будем вести Третью мировую войну, (жертвуя) своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они могут смотреть это на своих телевизорах Sony», — возмущается Трамп.

В Японии ответили, что обязанности вполне сбалансированы, договор не применяется в одностороннем порядке и страны не планируют его пересматривать.

Конечно, правящие круги США не дадут Трампу пространства для маневра. который позволил бы лишить американское министерство обороны плацдарма в Восточной Азии, и потому Трамп своими речами преследует определенные цели, скорее всего — заставить Токио активнее продолжать курс на ремилитаризацию страны и наращивать ее значение в региональной и глобальной военной стратегии Вашингтона.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Трамп замыслил заставить Токио «потрясти мошной»».