Киев, 28 июня, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Президент Украина Владимир Зеленский назначает на руководящие должности в Службе безопасности Украины людей, которые имеют опыт службы во время войны в Донбассе, а не случайных кандидатов, как третий президент Виктор Ющенко. Об этом 28 июня написал на своей странице в Фейсбук Юрий Бутусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

«Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов приступил к расстановке кадров в Службе безопасности и представил на утверждение президенту четверых заместителей председателя — Баранецкого, Дублика, Нескоромного и Карпенко. Баранецкий — это действующий профессионал, долгое время прослуживший в СБУ в главке «К», затем перешел в погранслужбу, когда ей руководил Виктор Назаренко. Баранецкий руководил внутренней безопасностью и получил генеральское звание у пограничников. Однако, по слухам, после того как сотрудники ВБ задокументировали сына Назаренко — офицера госпогранслужбы, Баранецкий впал в немилость и его сняли с должности. По сыну Назаренко до уголовного дела не дошло. На руководящие должности в СБУ Баранецкого не вернули», — отметил Бутусов.

По его данным, в офисе президента на должность зампредседателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности, предлагается назначить генерал-майора Александра Дублика.

«Дублик был назначен начальником департамента защиты национальной государственности в марте 2014-го еще и.о. президента Александром Турчиновым… Дублик пользуется большим авторитетом в ДЗНГ (Департамент защиты национальной государственности)… Сняли его с должности, поскольку Дублик не был «ручным», и имеет характер отстаивать свое мнение перед начальством. Во всяком случае, если президент Зеленский примет решение, это покажет, что борьба против РФ остается приоритетом», — считает Бутусов.

Он сообщил, что на должность зампредседателя СБУ, курирующего экономический блок, предлагается назначить действующего начальника СБУ в регионах Донбасса Александра Карпенко.

«На должность заместителя председателя, курирующего следствие, предлагается назначение Дмитрия Нескоромного. Нескоромный всю карьеру сделал в главке «К» и прошел до заместителя начальника главка. Он входил в команду бывшего начальника «К» и первого зампреда СБУ Виктора Трепака и принимал участие в задержании «бриллиантовых прокуроров», из-за чего и сняли его шефа Трепака», — рассказал Бутусов.

Эксперт выразил уверенность, что эти люди являются действующими практиками со своими командами.

«Все эти люди имеют опыт службы во время войны, все продвигались по службе в званиях или должностях при Порошенко, имеют известность в профессиональной среде и свои команды, и не имеют за плечами громких скандалов. Пока не имеют. Но это не люди с улицы, не представители каких-то других ведомств, как это сделал в свое время Ющенко после 2004 года, а действующие практики, достигшие какого-то определенного служебного уровня», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора, экс-главы антитеррористического центра СБУ Руслана Баранецкого на должность первого заместителя председателя СБУ.