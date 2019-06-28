Калуга, 28 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Порядка 100 самолетов и более 1000 авиаторов из городов Российской Федерации собрались на аэродроме «Калуга (Орешково)» в посёлке Воротынск Калужской области, где 28 июня открылся XIV всероссийский слёт любителей авиации «СЛА-2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Участников и гостей слёта приветствовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

В программе слёта — выступления пилотажных групп на самолётах Л-29 и ЯК-52, прыжки спортсменов-парашютистов, победителей и призеров европейских и мировых чемпионатов.

Приветствуя участников и гостей слета, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что место проведения всероссийского слёта — знаковое для отечественной авиации. В годы Великой Отечественной войны здесь размещались бомбардировщики под командованием Героя Советского Союза подполковника Валентины Степановны Гризодубовой. В 1953 году на аэродром калужского «Орешково» передислоцировали два полка истребителей авиационной дивизии под командованием трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба.

По мнению главы региона, пилот — особая профессия, которая выбирается на всю жизнь. Подобные встречи важны как для сохранения профессиональных традиций, так и для выработки предложений по развитию отрасли.

«Президентом на заседание президиума Госсовета вынесены вопросы развития региональных перевозок и легкомоторной авиации. Именно на таких встречах, как эта, можно выработать предложения для дальнейшего обсуждения на федеральном уровне», — подчеркнул Анатолий Артамонов. Калужский губернатор также высказал готовность поддержать ежегодное проведение слета любителей авиации в регионе.

В числе почетных гостей «СЛА-2019» — президент Федерации авиации общего назначения России Николай Мазурин, члены Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий ГЛОНАСС Игорь Никитин,Сергей Минигулов,Владимир Тюрин, председатель Совета директоров ООО НПО «АэроВолга» Сергей Алафинов.

Напомним, основные организаторы всероссийского слёта «СЛА-2019»: авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-Аэро» и администрация Бабынинского района Калужской области, которые реализуют проект по созданию центра малой авиации в Калужском регионе, где ведётся восстановление объектов аэродромной инфраструктуры и создание тематического музейного комплекса.