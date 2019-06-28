Тамбов, 28 июня, 2019, 17:29 — ИА Регнум. В Тамбовской области многодетным семьям предоставят дополнительную льготу на оплату вывоза мусора, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Теперь компенсация составит 70%.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Соответствующее поручение в своем ежегодном выступлении перед депутатами областной думы дал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Документ был разработан правовым департаментом аппарата главы администрации области и областным управлением социальной защиты и семейной политики. Сегодня, 28 июня, этот закон был принят сразу в двух чтениях на заседании облдумы.

Увеличение многодетным семьям компенсации за услугу «обращение с ТКО» с 30 до 70 процентов обусловлено изменением порядка расчета оплаты данной услуги. С 1 января Тамбовская область перешла на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе определен единый оператор по вывозу мусора, а услуга выведена в разряд коммунальных и теперь рассчитывается исходя из количества проживающих в жилом помещении людей. В результате средний размер платы многодетной семьи за обращение с ТКО увеличился с 259 рублей до 431 рубля, что областные власти сочли слишком тяжелой ношей для этой категории плательщиков. Сейчас многодетные семьи имеют право на 30-процентную компенсацию платы за вывоз мусора. Теперь льгота будет увеличена до 70 процентов, в результате средний размер компенсации на одну семью вырастет до 302 рублей в месяц.

В 2019 году из бюджета Тамбовской области на данные цели будет выделено чуть более 19 млн рублей.