Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Блокбастер Marvel «Человек-паук: вдали от дома» получил высокие оценки кинокритиков. Согласно системе рейтингов международного портала Rotten Tomatoes, предпоказы принесли будущей премьере 90% положительных отзывов. Предпремьерные киносеансы прошли в США 27 июня.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук)

Критики особо отмечают актерскую игру исполнителя главной роли Тома Холланда и юношеский дух нового «Человека-паука».

»Впечатляюще веселая сольная история, которая подтверждает, что Питер Паркер в исполнении Холланда — величайший Человек-паук», — пишет Ренди Джонс из Rendy Reviews.

«Человек-паук: Вдали от дома» — это невероятная феерия, которая выглядит в десять раз лучше, чем «Возвращение домой». Это весело, очаровательно, и сюжетные повороты выдерживают интриги», — отмечает Бен Рольф из Discussing Film.

Однако были и негативные мнения о новинке Marvel.

«Человек-паук, которого мы находим в конце фильма, ничем не отличается от того, с которым мы познакомились в начале фильма», — не находит развития персонажа Дэвид Эрлих из indieWire.

«Если «Человек-паук: вдали от дома» — это триумф, как утверждают многие, и его касса, несомненно, это подтвердит, то это триумф капитализма, а не искусства», — размышляет Оливер Джонс из Observer.

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» выйдет в мировой прокат 2 июля. В кинотеатрах в России зрители смогут увидеть премьеру с 4 июля. Согласно сюжету, супергерой-школьник Питер Паркер (Том Холланд) после пережитых событий фильма «Мстители: Финал» отправляется отдыхать в Венецию со своими школьными друзьями. Однако в Италии его находит член организации «Агенты Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и просит в очередной раз помочь предотвратить катастрофу на Земле. В фильме также снимаются Джейк Джилленхол, Зендея и Джон Фавро.

Ранее режиссер фильма Джон Уоттс рассказал, какие сцены пришлось исключить из финального монтажа картины и почему.

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