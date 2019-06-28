Аэропорт Йошкар-Олы прошёл проверку Росавиации
Йошкар-Ола, 28 июня, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил аэропорт Йошкар-Олы с целью проверки готовности площадки к возобновлению авиасообщения. Он отметил, что удовлетворен проведенными работами по ремонту аэропорта и взлётно-посадочной полосы, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
Здание приведено в порядок, все коммуникации работают, и сейчас основная задача — чтобы полеты начали осуществляться, сказал Евстифеев.
Временно исполняющий обязанности первого зампреда правительства республики Александр Сальников сообщил, что аэропорт прошел проверку Росавиации, все замечания устранены.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 8 июля возобновляются авиарейсы между Москвой и Йошкар-Олой после более чем трёхлетнего перерыва.
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» на 50-местных самолетах CRJ-100/200. Правительство Марий Эл планирует в первое время субсидировать перевозки по этому направлению из республиканского бюджета.
По данным аэропорта Йошкар-Олы, стоимость билета составляет 4 959 рублей.
Текущий ремонт аэропорта АО «Марий Эл дорстрой» за 11,94 млн рублей. Средства выделял республиканский бюджет.