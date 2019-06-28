Киев, 28 июня, 2019, 17:06 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Украинский политолог Юрий Романенко назвал действия министра иностранных дел Украины Павла Климкина «вражеским ответным ударом» по президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Романенко написал на своей странице в Фейсбук, комментируя переписку МИД Украины с Кремлем без санкции Зеленского по украинским морякам.

«Ситуация с Климкиным хорошо показала Зеленскому, что недобитый враг всегда будет наносить удар в ответ», — отметил Романенко.

По его словам, наличие мажоритарной системы выборов не позволит Зеленскому «добить» политсилу экс-президента Пера Порошенко.

«И можно сказать, что после выборов в Верховную раду Зеленскому будет трудно добить Порошенко, поскольку откровенно сливная кампания на мажоритарке приведет к тому, что «Слуга народа» не только не получит монобольшинство, но и будет вынуждено идти на коалицию не с одним игроком, а с несколькими, поскольку не хватит 40−50 голосов. То есть, договорняки на мажоритарке не позволят выбрать тот электоральный потенциал, который был. Именно поэтому думаю, что уже можно говорить именно об этом потенциале в прошедшем времени», — добавил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Зеленский заявил, что действия Верховной рады и министра иностранных дел Климкина «могут поставить под угрозу возврат наших моряков». Зеленский упрекнул Климкина за то, что тот направил России ответную ноту по морякам без его ведома и санкции.

«Это привело к тому, что я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах через Интернет, а точнее сказать, из Украинской правды. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возврата наших моряков и о ноте ответа, которую направил МИД. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан. Все это является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет», — возмутился Зеленский.

Он призвал Климкина не делать заявлений от лица Украины и «направить ноту родителям моряков, думаю, им будет интересно это услышать».

Напомним, 26 июня МИД Украины ответило на ноту России, в которой РФ попросила у Украины «уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством». В ответе упоминается нота МИД России Украине от 25 июня, в которой «содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».