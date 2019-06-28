Киев, 28 июня, 2019, 16:59 — ИА Регнум. На Украине между представителями украинского крупного бизнеса и транснациональным капиталом идёт ожесточённая кулуарная борьба за кандидатуру нового премьер-министра. Об этом 28 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии АнтонФинько.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

«Кандидатуры на пост руководителя президентского офиса и премьер-министра — это вопросы огромной политики не только внутренней, но и в значительной мере внешней. Это вызывает закулисные интриги. За кулисами идёт жесткая борьба между внешними и внутренними силами за должность нового премьера… Идёт жестокая, самая жёсткая борьба относительно этих должностей между теми силами, которые в 2014 году стали бенефициарами, внутренне-олигархическим национальным капиталом, который предоставляет поддержку новой власти и между западными внешнеполитическими партнерами Киева — транснациональным бизнесом», — сказал Финько.

Он прогнозирует, что кандидатура нового премьера станет компромиссной для украинского капитала, транснациональных корпораций и президентской команды.

«Будет определенный компромисс между представителями внутреннего национального олигархического капитала с транснациональным финансовым капиталом и западными партнерами Украины и интересов правящей команды», — считает Финько.

Эксперт также сообщил, что сегодня на Украине перестало расти число людей, которые утверждают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

«Именно в этом силовом поле будет определяться судьба этого кресла, в случае если «Слуга народа» получит мандат народного доверия… Социологические опросы продемонстрировали, что в последнее время происходит торможение процесса улучшения общих социальных настроений. После президентских выборов резко увеличился вес тех, кто говорит, что события в Украине формируются в правильном направлении. Сейчас этих людей много, но их количество перестало расти», — добавил Финько.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не исключил возможности занять пост премьер-министра в новом правительстве