Рига, 28 июня, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Латвии высокие тарифы на электричество и газ — частичная вина самих потребителей, картельные сговоры в публичном секторе — основная «болезнь» всех стран Восточной Европы. Такого мнение придерживается глава Совета по конкуренции Скайдрите Арама, передает новостной портал delfi.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

За пятилетний период 30 латвийских компаний были оштрафованы за тайных сговор на 13 млн евро, из которых 10 млн уже заплачены, рассказала Арама. Для борьбы с нечестными публичными закупками Совет разрабатывает поправки к Закону о конкуренции, которые позволят наказывать лично руководство компаний. За действия или бездействие они не смогут какое-то время нигде заниматься руководящие посты.

Обещанное снижение цен на открывшихся рынках электричества и газа не наблюдается из-за медленного процесса появления конкуренции на рынке, следует из слов Арамы.

«Беда в том, что наши потребители не активны и сами очень лояльны проверенным бывшим монополистам с высокими ценами. Мол, да, у него более высокие цены, но он наш. И не хотят переходить к другому игроку. Большинство так и осталось в бывшем Latvenergo. У наших людей большое терпение к высоким ценам. Если мы как потребители будем больше использовать свое право менять поставщиков, это будет создавать давление на игроков и снижение цен. Но мы не хотим ничего менять», — заявила Арама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 году директор по продажам государственной энергетической компании Латвии АО Latvenergo Улдис Муциниек заявил, что цены на электричество в Латвии не вернутся на уровень 2017 года или более ранних годов.

Рост цен объясняется тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены, что и сказывается на латвийских ценах. За десять месяцев 2018 года, в сравнению с аналогичным периодом в 2017, цена электроэнергии на скандинавской бирже в регионе повысилась на 49%, а в Латвии — примерно на 40%.