В Грузии три раза пытались насильственно сменить власть — премьер-министр
Тбилиси, 28 июня, 2019, 16:43 — ИА Регнум.
За всю историю независимой Грузии власть в стране дважды менялась насильственным путем, а 20 июня была предпринята третья такая попытка. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе до заседания правительства 28 июня.
По его оценке, в двух предыдущих случаях государственные институты оказались не на высоте и не смели пресечь развитие тяжелейшего для страны сценария. Что касается нынешнего министра внутренних дел Георгия Гахария, отставки которого так настойчиво требуют участники акций протеста на проспекте Руставели, по мнению Мамуки Бахтадзе, он сумел предотвратить насилие и заслуживает только благодарности и поддержки.
Что касается обвинений в незаконном применении силы к митингующим, Мамука Бахтадзе сообщил, что правительство Грузии обуждало этот вопрос с международными партнерами, и ни у кого из них не возникло никаких вопросов относительно нелегитимности применения полицией силы.
В то же время он признал, что со стороны ряда полицейских была применена непропорциональная сила, но подчеркнул, что эти факты расследуются и правительство обязуется дать каждому такому факту правовую оценку после окончания расследования.
По мнению Мамуки Бахтадзе, насильственное развитие событий было спровоцировано той частью безответственной оппозиции, которая попыталась использовать справедливый протест граждан для собственных провокационных целей.
Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.
Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.
Между тем из кулуаров правительства Грузии на пространства соцсетей и СМИ уже поползли слухи о вероятной отставке нынешнего кабинета министров. Подобное развитие событий на руку лидерам «главной оппозиции», которая надеется на возвращение к власти путем внеочередных выборов. Рядовые же граждане, которые не примыкают ни к провластным, ни к оппозиционным силам, опасаются, что второе пришествие «националов» принесет стране новые репрессии, провокации и преследования, и, также в соцсетях, призывают правительство не делать такого шага и доправить страной до очередных парламентских выборов 2020 года, которые, впрочем, не за горами.