Тбилиси, 28 июня, 2019, 16:43 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

За всю историю независимой Грузии власть в стране дважды менялась насильственным путем, а 20 июня была предпринята третья такая попытка. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе до заседания правительства 28 июня.

«За всю историю независимой Грузии дважды произошла насильственная смена власти. В обоих случаях штурм был нанесен на парламент Грузии, и оба случая закончилисль тяжелейшими последствиями. Они принесли авторитаризм, оккупацию наших территорий, братоубийственную войну, экономический коллапс и полный хаос. Мы до сих пор ощущаем последствия тех тяжелых событий. Такая попытка была предпринята в третий раз», — заявил премьер.

По его оценке, в двух предыдущих случаях государственные институты оказались не на высоте и не смели пресечь развитие тяжелейшего для страны сценария. Что касается нынешнего министра внутренних дел Георгия Гахария, отставки которого так настойчиво требуют участники акций протеста на проспекте Руставели, по мнению Мамуки Бахтадзе, он сумел предотвратить насилие и заслуживает только благодарности и поддержки.

«Это были очень тяжелые минуты для каждого грузина, каждого патриота. Сегодня самое важное, что у нас есть пострадавшие граждане и полицейские, и их здоровье сейчас — самое главное. Мы всячески помогаем нашим гражданам, нескольких из них направили на лечение за границу. Если появится такая необходимость, мы пригласим в Грузию лучших врачей», — пообещал премьер.

Что касается обвинений в незаконном применении силы к митингующим, Мамука Бахтадзе сообщил, что правительство Грузии обуждало этот вопрос с международными партнерами, и ни у кого из них не возникло никаких вопросов относительно нелегитимности применения полицией силы.

«Иного пути и выбора у нас просто не было. И это подтверждают все международные организации и зарубежные партнеры», — заявил Бахтадзе.

В то же время он признал, что со стороны ряда полицейских была применена непропорциональная сила, но подчеркнул, что эти факты расследуются и правительство обязуется дать каждому такому факту правовую оценку после окончания расследования.

По мнению Мамуки Бахтадзе, насильственное развитие событий было спровоцировано той частью безответственной оппозиции, которая попыталась использовать справедливый протест граждан для собственных провокационных целей.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.

Между тем из кулуаров правительства Грузии на пространства соцсетей и СМИ уже поползли слухи о вероятной отставке нынешнего кабинета министров. Подобное развитие событий на руку лидерам «главной оппозиции», которая надеется на возвращение к власти путем внеочередных выборов. Рядовые же граждане, которые не примыкают ни к провластным, ни к оппозиционным силам, опасаются, что второе пришествие «националов» принесет стране новые репрессии, провокации и преследования, и, также в соцсетях, призывают правительство не делать такого шага и доправить страной до очередных парламентских выборов 2020 года, которые, впрочем, не за горами.