Губернаторский бал собрал более 3,5 тыс. лучших выпускников Оренбуржья
Оренбург, 28 июня, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Оренбурге 29 июня в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» прошёл бал выпускников «Золотая Россия». Он собрал более 3,5 тыс. представителей золотых выпускников региона — стобалльников, медалистов, победителей областных и всероссийских предметных олимпиад, всероссийских, международных спортивных и творческих конкурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
В 2019 году в Оренбуржье рекордное количество стобалльников — 129 школьников показали 140 высших результатов по ЕГЭ (в 2018 году — 101 стобалльный результат). Максимальный балл на ЕГЭ по русскому получили 52 выпускника, по химии — 30 человек, по физике — 20, по обществознанию — 14, по литературе — семь, по истории, информатике и ИКТ, математике профильного уровня — по четыре, по биологии — три, по английскому языку и географии — по одному выпускнику. 974 выпускника этого года окончили школу с медалями «За особые успехи в учении».
Праздник в честь лучших выпускников начался с 13:00 местного времени (11:00 мск). Возле СКК «Оренбуржье» на протяжении двух часов работали интерактивные площадки с участием артистов цирка, аниматоров, музыкантов.
В 15:00 началась торжественная часть мероприятия, на которой чествовали лучших учеников Оренбургской области, педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, победителей всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. Золотых выпускников поздравил врио губернатора Денис Паслер.