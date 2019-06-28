Таллин, 28 июня, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (из Центристсткой партии) заявил на пресс-конференции правительства в четверг 27 июня, что правительство не поддерживает предложение о выходе страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с восстановлением членства России в этой организации.

Coe.int Зал заседания ПАСЕ

«Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла и прекратила диалог», — передаёт его слова издание err.ee.

Комментируя восстановление членства России в ПАСЕ, Ратас сказал, что, с одной стороны, такое решение не было неожиданным, но с другой — вызвало разочарование, поскольку причины, по которым Россия была лишена членства, «не пропали». По словам премьера, Эстония должна не покидать организацию, а найти там партнёров-единомышленников.

С предложением о выходе Эстонии из ПАСЕ выступил министр внутренних дел, председатель радикально-националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме. Он заявил, что после возвращения России в ПАСЕ не стоит тратить деньги эстонских налогоплательщиков на членство в этой организации. По его мнению, большая часть министров иностранных дел и глав правительств стран Евросоюза являются «друзьями Путина».