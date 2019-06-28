Токио, 28 июня, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, призваны сыграть ведущую роль в снижении рисков гонки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам сегодняшних переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в японской Осаке в рамках саммита G20.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Читайте также: Китай необходимо включить в модель контроля над вооружениями — Трамп

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в ходе встречи в Осаке лидеры двух стран призвали избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений.

«По стратегическим наступательным вооружениям, по стратегической стабильности оба президента сказали, что нужно избегать каких-либо шагов, которые будут провоцировать гонку вооружений», — приводит ТАСС слова министра.

Лавров отметил, что оба президента согласились с тем, что эти вопросы являются ключевыми для международного сообщества в сфере безопасности.

Также в сюжете: Путин и Си Цзиньпин выступили против гонки вооружений в космосе

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в японской Осаке состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны договорились продолжить обсуждения по современной модели контроля над вооружениями XXI века. В свою очередь, глава Белого дома призвал включить в эту модель и Китай.