Чебоксары, 28 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из отделов управления ГИБДД по республике. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

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Замначальника отдела ДПС, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Чувашии подозревают в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Следствие полагает, что в апреле 2019 года в Чебоксарах подозреваемый дал указание автоинспекторам не оформлять в отношении своего знакомого протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление автомобилем, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют предъявляемым требованиям»).

«В результате тот не был привлечен к административной ответственности и действиями подозреваемого был дискредитирован и подорван авторитет правоохранительных органов России», — говорят в следственном управлении.

Напомним, по данным прокуратуры и следственного управления СКР, в феврале 2019 года подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не оформлять и не направлять в суд административный материал в отношении лица, «состоящего с ним в дружеских отношениях». По данным правоохранителей, речь идёт о нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Как сообщало ИА REGNUM, Московский районный суд Чебоксар назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В пресс-службе МВД по Чувашии сообщали ранее, что проводится служебная проверка, при подтверждении фактов подозреваемый будет уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.