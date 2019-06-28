Париж, 28 июня, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Национальная Ассамблея Франции дала зеленый свет правительству страны, которое намерено закрыть последние четыре угольные электростанции к 2022 году, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Это важный энергетический вопрос», — заявил министр экологического перехода Франции Франсуа де Руги.

Издание отмечает, что эта мера предусматривает постановление об ограничении выбросов парниковых газов на объектах по производству электроэнергии во Франции.

«Уголь представляет 1,8% доли производства электроэнергии, но мы уменьшим выбросы на 35%», — отметила ответственная за постановление Селия де Лавернь, приветствуя «этот большой шаг».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2019 года в Елисейском дворце в Париже состоялось первое заседание совета по экологической защите, на котором, в частности, присутствовали глава государства Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуард Филипп и министр экологического перехода Франсуа де Руги.

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