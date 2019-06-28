Ирбит, Свердловская область, 28 июня, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудники Ирбитского музея изобразительных искусств выяснили, что картина «Положение во гроб» Питера Пауля Рубенса, переданная учреждению Эрмитажем в 70-х года XX века, оказалась подлинником. Об этом 28 июня сообщил портал «Екатеринбург Онлайн».

Питер Пауль Рубенс. Положение во гроб. 1612

Руководитель музея Валерий Карпов рассказал журналистам: подозрения, что полотно является подлинником, появились у специалистов в тот момент, когда они начали изучать его. В итоге руководство Ирбитского музея решило отправить картину в Эрмитаж, где эксперты подтвердили факт подлинности холста. Отмечается, что официальное заключение об этом появится в августе 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Третьяковской галерее 26 июня 2019 года открылась выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев». Её посетители имеют возможность увидеть иконы, гравюры, образцы декоративно-прикладного искусства, относящиеся ко второй половине XVII века.