Брисбен, Австралия, 28 июня, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в матче Лиги наций. Встреча, прошедшая в Брисбене, завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

(сс) KeithJJ Волейбол

Для российской команды эта победа стала 10-й в 13 матчах турнира. Сборная Австралии потерпела 11-е поражение.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Аргентины, а австралийцы сразятся с командой Китая.

Напомним, сборная России является действующим победителем Лиги наций.

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