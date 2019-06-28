Минск, 28 июня, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Законопроект «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» сразу в двух чтениях одобрила 28 июня Палата представителей национального собрания республики. Документ представил новый министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

Николай Ярошенко. В пересыльной тюрьме. Около 1876

Принятый законопроект позволит выйти на свободу 2035 гражданам. В основном это женщины, несовершеннолетние, инвалиды, больные туберкулёзом, онкологическими и другими заболеваниями. В частности, на свободу выйдут 45 несовершеннолетних.

Амнистия распространится на осужденных по «антинаркотической» статье 328 УК — лицам с приговором по 1−3 частям этой статьи снимают год из назначенного наказания. Она также распространится на 685 человек, отбывающих наказание в учреждениях открытого типа, а также на 3242 человека, которые состоят на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях.

За законопроект проголосовало 104 члена ППНС. Документ подготовлен по поручению Александра Лукашенко.