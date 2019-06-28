Пермь, 28 июня, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Пермский футбольный клуб «Звезда» подписал контракты с тремя новичками. Об этом 28 июня сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

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Отмечается, что состав команды пополнил вратарь Анатолий Красильников, который ранее играл в молодёжной команде «Амкара» и клубе «Псков-747».

Кроме того, в пермский клуб перешли игравший за «КамАЗ» центральный защитник Булат Садыков, а также полузащитник Евгений Наседкин, который является воспитанником «Химок».

Напомним, ФК «Звезда» был вновь создан в июне 2018 года после того, как «Амкар» был ликвидирован из-за финансовых проблем. Ранее клуб «Звезда» существовал в Перми до 1996 года. «Звезда» играет в третьем по рангу футбольном турнире — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

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