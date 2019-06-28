Санкт-Петербург, 28 июня, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Российский Газпром готов продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной, заявил 28 июня глава компании Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Соответствующее заявление Миллер сделал по итогам годового собрания акционеров в Санкт-Петербурге. Однако, отметил он, украинским властям в первую очередь необходимо думать о собственном газоснабжении, а не о транзите газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нефтегазовой компании «Укртрансгаз» заявили о рекордно низком количестве газа, содержащегося в подземных хранилищах Украины. Имеющиеся объемы не только значительно меньше месячной потребности в топливе, но и не в состоянии обеспечить работу самой газотранспортной системы.

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