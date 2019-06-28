Москва, 28 июня, 2019, 15:36 — ИА Регнум. На российском рынке за пять лет число моделей новых легковых автомобилей сократилось на 30%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По данным агентства, в 2019 году в России официально числятся в продаже всего 275 моделей новых легковых авто 48 марок. При том, что в 2014 году была зарегистрирована 401 модель. Специалисты отмечают, что подобный скудный спрос не наблюдался с 2005 года, хотя сейчас в России на семь китайских брендов больше, чем тогда.

Сообщается также, что в период с 2015 по 2016 года произошло существенное сокращение моделей — с 375 до 326 моделей, к 2018 году их количество упало до 300 единиц.

По мнению начальника отдела аналитики «Автостата» Андрея Топтуна, падение связано с большими затратами на сертификацию моделей и небольшими объемами продаж. Он также добавил, что не стоит ожидать того, что отрицательная динамика продолжится в ближайшие годы.

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