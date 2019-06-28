Москва, 28 июня, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Политическая подоплёка высказывания бывшего президента Украины Петра Порошенко по Крыму понятна: ему хочется перевалить вину на других. Мол, к признанию Крыма частью России Европа подошла уже не при нём. Ничего у него, однако, не получится, заявил 28 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова Порошенко о статусе Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

Как сообщалось, бывший президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало первым шагом к признанию Крыма российским регионом.

«Движение в сторону международного признания Крыма в его естественном, выбранном его народом качестве началось сразу после референдума 2014 года и набирает силу все последние годы — годы, когда Порошенко руководил Украиной.

Зря Порошенко вообще думает, что Киеву в этом деле принадлежит ключевая роль. Да, заняв разумную позицию, признав право народа Крыма на самоопределение, признав право на самоопределение жителей Донбасса, Украина серьёзно выиграла бы сама и внесла бы конструктивный вклад в европейскую политику. Но дальновидности у её лидеров для этого не хватит.

Поэтому в наиболее вероятном сценарии вопрос о международном признании решений высших государственных органов России от 18 марта (подписание договора о принятии Крыма в состав России) и 21 марта (подписание Владимиром Путиным закона о ратификации этого договора) 2014 года будет решаться при минимальном и формальном участии Киева или вообще без такового.

Что же касается итогов Крымского референдума от 16 марта, то они уже международное признание получили, Россия их признала, и это — исчерпывающее признание», — высказал свое мнение эксперт.

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