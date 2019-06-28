Осака, Япония, 28 июня, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Официальное приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу будет направлено уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дональд Трамп

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«Трамп сказал, что будет ждать официального приглашения», — добавил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, глава Белого дома позитивно воспринял приглашение российского лидера встретить 9 мая в 2020 году в российской столице.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась сегодня, 28 июня, в японской Осаке на полях саммита G20. Переговоры продлились почти полтора часа. Стороны затронули целый ряд вопросов: обсуждался уровень двусторонних торгово-экономических отношений, а также ситуация в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине.