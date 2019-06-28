Киев, 28 июня, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Гражданство Украины получили 14 иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Киева. Украинский президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, сообщает 28 июня его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинские паспорта получат 14 человек, которые принимали участие «в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В дальнейшем глава государства не будет искусственно тормозить и затягивать процесс предоставления гражданства иностранным наемникам, как это было в предыдущие годы, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Верховная рада Украины приняла законопроект о получении иностранными наёмниками гражданства по упрощенной процедуре. Ранее члены националистических организаций регулярно требовали в ходе протестов легализации для иностранных участников карательной операции в Донбассе.

Читайте также: Иностранцам, воевавшим в Донбассе, упростили получение гражданства Украины